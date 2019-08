I CAMPIONI TORINO Due giorni di riposo al ritorno da Stoccolma per la Juventus,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CAMPIONITORINO Due giorni di riposo al ritorno da Stoccolma per la Juventus, che ricarica le pile in vista del rush finale prima del fischio d'inizio. Archiviata l'International Champions Cup con la sconfitta contro l'Atletico Madrid, per i bianconeri è il momento dell'ultimo tagliando, con Maurizio Sarri chiamato a far quadrare i conti tra le esigenze di mercato della società e un gioco da mettere a punto. «Continuiamo a lavorare così», sono le parole rassicuranti di Cristiano Ronaldo. Nel mirino c'è già il Parma, la gara...