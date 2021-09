Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CAMPIONIIl tridente delle meraviglie, o meglio, quello proprio da Play Station, dura 50 minuti: senza accendersi nemmeno. Poi Mbappé si fa male, e lì davanti rimangono solamente Messi (nervoso all'esordio europeo con la nuova maglia, e che si becca un giallo) e Neymar, insieme a Icardi. Mica l'ultimo arrivato, comunque. Ma il Psg non passa sul campo del Club Brugge, nella prima occasione in cui i tre tenori sono scesi in campo insieme. In...