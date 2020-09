I CAMPIONI D'ITALIA

TORINO L'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus comincia senza un vero numero nove. «Lo aspettiamo, ma siamo sereni: il mercato è ancora lungo e noi non abbiamo fretta, inoltre è una finestra di trattative difficile e particolare per tutte le società», le parole del tecnico che stasera contro la Samp, cinque anni e mezzo dopo l'ultima da calciatore, debutta in panchina. «Dubbi? Nessuno. Ho invece la certezza di allenare una squadra forte», dice con la stessa sicurezza che aveva da giocatore. «Dobbiamo avere la voglia e la ferocia di raggiungere gli obiettivi prefissati - sottolinea -. Gli farò capire che è finito un anno da campioni d'Italia e dobbiamo ricominciare da zero ma per raggiungere gli stessi risultati».

La curiosità di vedere come giocherà la Juve di Pirlo è grande, ma a tenere banco in questo insolito avvio di campionato, senza tifosi e con il mercato ancora aperto, sono acquisti e cessioni. Luis Suarez, oggetto dei desideri bianconeri, è alle prese con i problemi burocratici per ricevere in tempo il passaporto dopo aver superato l'esame di lingua italiana a Perugia, mentre la Roma trattiene Edin Dzeko perché Arkadiusz Milik e il Napoli devono risolvere alcune pendenze, con il polacco a sua volta bloccato dai partenopei. «Credo che Suarez non arriverà - l'uscita allo scoperto di Pirlo - perché non c'è il tempo necessario per le pratiche per il passaporto».

Così, per la sfida di stasera all'Allianz Stadium (20.45) il Maestro dovrà arrangiarsi con quelli che ha disposizione: non Paulo Dybala, in miglioramento ma sempre indisponibile, ma Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski. «Cercheranno di muoversi guardando uno il movimento dell'altro - svela Pirlo - e lo svedese ha enormi margini di crescita: è talmente intelligente che può trovarsi da solo la posizione ideale all'interno del campo, sta dimostrando di poter giocare ovunque là davanti». Alle spalle c'è solo un'amichevole disputata (col Novara) e una preparazione estiva compressa in pochissimi giorni. «È così per tutti, dobbiamo adattarci ma io ho pochi dubbi e una enorme certezza: so che alleno una squadra forte con tanti campioni» assicura il tecnico.

Assente Alex Sandro, il cui rientro è previsto dopo la sosta di ottobre, il candidato principale a sostituire il brasiliano è Luca Pellegrini. «Conosce già il nostro campionato al pari di Kulusevski, mentre Arthur arriva da una realtà diversa: probabilmente avrà bisogno di un po' più di tempo».

