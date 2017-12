CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CAMPIONI D'ITALIA(C. Rep.) Fatal Verona anche per la Juventus. Sul campo che più di ogni altro evoca brutti ricordi ai tifosi del Milan (che al Bentegodi perse due scudetti e quest'anno ha rimediato la peggiore sconfitta stagionale), i bianconeri non vincono dal 2001. L'ha ricordato ieri Allegri, preparato anche sul piano dei numeri: «Su 17 partite a Verona, credo che la Juve ne abbia perse 10. Questo dato deve metterci in guardia - sottolinea - ma bisogna vincere per non buttare all'aria quanto fatto in questo mese». Più della...