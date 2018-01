I big sono lontani dalla forma, solo re Roger parte in quarta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISGli storici avversari arrancano mentre il vecchietto continua a vincere. L'inizio della nuova stagione sta lasciando parecchi dubbi sulla condizione fisica di Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, mentre Roger Federer si diverte in Australia alla Hopman Cup, dimostrando uno stato di forma in linea con le aspettative. Ieri nel torneo misto per nazioni lo svizzero si è imposto 6-3, 7-6 al russo Kachanov. «E' stato un buon incontro ed ho potuto contare sul supporto del pubblico, una cosa che mi rende sempre felice», ha affermato...