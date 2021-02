I BIANCONERI

TORINO La Juve è ripartita ma Pirlo non dimentica il 2-0 contro l'Inter a San Siro. Uno schiaffo che ha lasciato il segno, provocando la reazione immediata di un gruppo ferito che si è ricompattato, andando a prendersi la Supercoppa e poi altre tre vittorie consecutive. A due settimane dall'ultimo stop in campionato molte cose sono cambiate; è un'altra Juve che nel frattempo ha riabbracciato Alex Sandro e de Ligt, trovato conferme in Chiellini e Arthur, trascinata sempre più da Kulusevski e Chiesa, aspettando il miglior Ronaldo e il rientro di Dybala.

CERTEZZE

Il 17 gennaio l'Inter ha dominato, lanciata dalle scelte tattiche di Conte che hanno sovrastato quelle di Pirlo, stavolta però la Juve riparte da alcune certezza in più. «Quel 2-0 ci ha insegnato tanto - spiega Pirlo -, siamo ripartiti con grandi prestazioni, ma non dobbiamo adagiarci. Conte lo conosciamo bene, siamo preparati, voglio vedere una squadra consapevole della propria forza. Ho un gruppo di ragazzi ancora con tanta voglia di vincere, questa è la cosa fondamentale per una squadra ambiziosa. Arthur è una mezzala di costruzione, bravo nel gestire la palla e dare i tempi alla squadra, mentre Morata è il centravanti moderno che cercavamo, ci sta dando tanto». Ufficiale intanto l'addio di Khedira che torna in Germania all'Hertha Berlino, ieri l'ultimo saluto ai compagni alla Continassa dopo 5 anni e mezzo insieme. Ancora out Dybala e Ramsey, per un problema muscolare, in difesa dovrebbe riposare Chiellini. Nonostante il suo rientro abbia blindato una Juve che nelle ultime quattro partite non ha subito un gol. Le alternative sono all'altezza, perché de Ligt è una garanzia, Bonucci in crescita e Demiral scalpita, così come le soluzioni in attacco: i bianconeri hanno superato l'esame di maturità dimostrandosi sempre più indipendenti da Cristiano Ronaldo. Il portoghese è a secco da tre gare (ultima rete contro il Napoli in Supercoppa) ma la Juve ha segnato e soprattutto vinto lo stesso. Non più unico finalizzatore del gioco, come negli anni scorsi, ma valore aggiunto di una squadra che viaggia in parallelo, ma non ruota esclusivamente intorno a lui. E nel frattempo Kulusevski e Chiesa stanno imparando in fretta il mestiere, sempre più decisivi nei meccanismi di Pirlo. Stasera a San Siro Cuadrado potrebbe tornare sulla linea dei centrocampisti con McKennie a sinistra con la coppia centrale Bentancur-Arthur. In porta Buffon, con Danilo e Alex Sandro esterni e ballottaggio Bonucci-Demiral accanto a de Ligt in centro. Davanti Kulusevski con CR7.

Alberto Mauro

