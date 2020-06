LA CAPOLISTA

TORINO Arthur si avvicina alla Juve. Il centrocampista brasiliano del Barcellona potrebbe decidere nelle prossime ore, dando così il via libera allo scambio con Pjanic, a quanto pare molto gradito da Messi. Ieri conferme sulla possibile operazione sono venute dalla dichiarazioni dell'allenatore del Barça Quique Seiten. «È normale che le voci lo stiano condizionando. Io cerco di tirare fuori da lui il massimo rendimento, e cercheremo di isolarci da questa situazione - ha detto il tecnico dei blaugrana-. Però è una cosa che esula dal nostro controllo: parleremo col giocatore per dirgli di concentrarsi sulle cose sulle quali deve concentrarsi. Capisco che sia complicato, però deve superare le difficoltà».

Intanto in vista della partita di domani all'Allianz Stadium contro il Lecce (21.45), la Juventus ha riaccolto in gruppo Gonzalo Higuain che ha sostenuto l'intera seduta. Giorgio Chiellini ha invece svolto ancora un lavoro differenziato in attesa di unirsi ai compagni dalla prossima settimana. «Contro il Bologna si sono visti miglioramenti, è stata la miglior partita da quando abbiamo ripreso» ha detto Wojciech Szczesny a Juventus Tv. «Siamo cresciuti sia dal punto di vista atletico che mentale, la difesa era coperta meglio dal centrocampo» ha aggiunto il portiere.

