Hyundai show, la carica dei Suv classici, elettrici e a idrogeno

EMERGENTICORVARA Hyundai non fa mancare niente ai propri clienti in fatto di Suv. Perché ne offe di nuovi o rinnovati e, soprattutto, più amici dell'ambiente. Vale a dire sempre a benzina o diesel, quest'ultimo per la prima volta anche mild hybrid, e pure elettrici ed a idrogeno. Una gamma completa e possibile articolata su Tucson, Santa Fe, Nexo e Kona. Nexo è il modello nato per essere alternativo: nel design e nell'alimentazione. Evoluzione della ix35, il nuovo Suv a cinque stelle (ha ottenuto il massimo dei voti nei crash test EuroNcap)...