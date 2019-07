Hyundai, emozioni da raccontare a bordo della i20Wrc di Mikkelsen

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INDIMENTICABILEOLBIA La corse sono nate prima in strada. I rally oggi rappresentano una parte di quel passato, evolutosi con vetture sempre più prestazionali e veloci. Per questo salire a bordo di una WRC Plus è un privilegio che non potevamo lasciarci scappare. Ultimi scampoli per una classe di automobili che dal 2022 lascerà spazio a vetture realizzate su telai tubolari, e non derivate da scocche facenti parte della produzione di serie.E poi la WRC Plus sulla quale ci siamo accomodati è la Hyundai i20 del norvegese Andreas Mikkelsen,...