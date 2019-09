Howley, futuro ct azzurro, cacciato dal Mondiale per scommesse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«L'allontanamento di Rob Howley dal Mondiale con l'accusa di scommesse non complica i programmi dell'Italia, perché la scelta sul futuro commissario tecnico non è ancora stata fatta».È la reazione del presidente della Federazione italiana rugby (Fir) Alfredo Gavazzi alla notizia che ha terremotato ieri la Coppa del mondo in Giappone, al via domani.Howley, 48 anni, assistente per l'attacco di Warren Gatland nel Galles e dato come prossimo ct azzurri, è stato cacciato dalla competizione con l'accusa di aver violato la regola numero 6 di...