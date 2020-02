MOTOGP

Mies, Sepang, Giacarta. I punti cardinali della Motogp ieri sono stati in Svizzera, Malesia e Indonesia. E per 3 ragioni differenti. Nel primo caso, il quartier generale della Federazione internazionale ha ospitato l'udienza sulla positività al doping di Andrea Iannone (sentenza attesa a metà febbraio).

Nel secondo, il circuito di Sepang ha visto il ritorno in pista di Jorge Lorenzo a 80 giorni dall'annuncio del ritiro: il maiorchino è tornato sulla Yamaha, di cui sarà collaudatore e, con ogni probabilità dal 2021, nuovamente pilota.

A Giacarta, infine, la Honda ha presentato il team ufficiale, già ribattezzato Team Marquez, perché accanto al campione della MotoGP in carica, Marc Marquez, è arrivato il fratello minore Alex. Una coppia con 49 anni di età totali e già 10 Mondiali.

LA PERIZIA

Difeso dall'avv. De Rensis, Iannone ha presentato una perizia importante: l'esame del capello, svolto presso un centro antidoping di Torino che ha determinato l'assenza di sostanze proibite. Il collegio difensivo del pilota Aprilia insiste sulla contaminazione alimentare legata alla carne mangiata nella lunga trasferta asiatica in autunno. Il particolare curioso, semmai, è che l'accusa avrebbe fatto riferimento all'uso di steroidi atti a gonfiare i muscoli - non per aumentare le performance ma per fini estetici. L'accusa avrà 5 giorni per esaminare la documentazione. Da qui, lo slittamento della sentenza con un ventaglio che va dalla reprimenda a 4 anni di squalifica. Iannone rimane così sospeso e salterà i primi test collettivi del 2020, che si terranno da venerdì a domenica a Sepang. Test nei quali la Casa noalese dell'Aprilia schiererà la nuova RS-GP, moto creata con concetti rivoluzionari.

Nel week-end malese, ci saranno tutti i big e tra loro Lorenzo ieri alla prima presa di contatto con la Yamaha. «Il primo amore» ha detto, riferendosi alla moto con cui ha vinto i suoi tre titoli in MotoGP.

Jorge lasciò la Honda dopo un 2019 terribile, sostituito da Alex Marquez, campione della Moto2 che vive il salto nella classe regina accanto al fratello Marc, dominatore dell'ultimo decennio. «Sarei bugiardo se dicessi che Alex è un compagno come gli altri, ma in pista penserò soltanto ai miei obiettivi» ha detto Marc. I cui ultimi due compagni, Dani Pedrosa e Lorenzo, avevano annunciato il ritiro dopo il confronto con il campione del mondo. Ma ora che è affiancato dal fratello minore, Marc sarà più magnanimo?

Loris Drudi

© riproduzione riservata

