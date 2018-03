CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

HOCKEY GHIACCIOAsiago, unica squadra veneta rimasta a disputare il campionato Alps Hockey League, ha chiuso in anticipo la serie di quarti di finale (best of 7) con un perentorio 4-0. La semifinale è stata raggiunta vincendo 4 gare combattutissime contro i Vipiteno Broncos che hanno lottato fino all'ultimo secondo, senza mai regalare nulla. Gli stellati chiamati martedì sul ghiaccio sudtirolese a giocarsi il primo matchpoint hanno travolto gli avversari 5-1. Risultato frutto di una lucidità di gioco che ha permesso di rimanere sempre...