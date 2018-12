CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

HOCKEY ALPS LEAGUEOffre tante suggestioni la sfida tutta veneta di stasera all'Hodegart, nel derby fra l'Asiago campione in carica della Alps league e l'Hafro Cortina. Nel recente passato è stata spesso una partita a senso unico per i vicentini, ma il verdetto del ghiaccio dello scorso 15 novembre è stato favorevole agli ampezzani, che hanno vinto 4-2 in casa. L'amichevole precampionato di settembre era terminata con un risicato 1-0 per gli stellati. Oggi ci sono in palio punti pesanti. In Ahl il Cortina vuole reggere la decima posizione,...