Hirscher- Shiffrin show Ossigeno: si apre il caso

SCI Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin continuano a dominare la Coppa del Mondo di sci. In Val d'Isere (Francia) il ventinovenne austriaco, vincitore degli ultimi sette trofei di cristallo, non ha avuto rivali nello slalom gigante, chiudendo con un 118 su Henrik Kristoffersen, l'eterno secondo, anche se in questa occasione, rispetto a quanto accaduto più volte in passato, il distacco non è stato misurato in centesimi. Una dimostrazione di forza e superiorità quasi imbarazzante per gli avversari, che anno dopo anno sperano in un calo di...