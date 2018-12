Hirscher re dell'Alta Badia, azzurri lontani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCIMarcel Hirscher si conferma re dell'Alta Badia e dopo il dominio nel gigante del giorno precedente, conquista anche il gigante parallelo, quarto successo nelle cinque gare disputate in stagione (e quando non ha vinto si è piazzato secondo, a Beaver Creek). Il ventinovenne salisburghese, che nel parallelo non sempre riesce ad esprimere le sue straordinarie qualità, questa volta non ha fallito l'obiettivo, battendo nell'ordine Leitinger, Jansrud, Luitz e Olsson. Poi in finale ha prevalso per 14 centesimi sulla sorpresa di giornata, il...