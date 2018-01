Hirscher eguaglia Tomba Fondo: podio De Fabiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCIMarcel Hirscher come Alberto Tomba. Il successo nello slalom di Zagabria consente all'austriaco di agganciare il bolognese a quota 50 trionfi in Coppa del Mondo: solo Ingemar Stenmark (86) e Hermann Maier (54) hanno fatto meglio. Un'accoppiata anche simbolica, visto che i due hanno manifestato pubblicamente reciproca stima, con Hirscher che ieri ha definito Tomba «leggenda vivente dello sci mondiale». Non è stata però una vittoria semplice quella sulla collina di Sljeme: Hirscher, secondo a metà gara, è riuscito ad avere la meglio per...