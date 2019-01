Hirscher domina lo slalom

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCILo slalom più bello del mondo incorona il suo re ed il suo nome è ovviamente Marcel Hirscher. La Night Race di Schladming offre il consueto meraviglioso spettacolo, con 50.000 spettatori assiepati al traguardo ma anche lungo la pista Planai, in quella che per l'Austria è una vera e propria festa dello sci, con bandiere, trombe, urla e tanto tifo per gli atleti di casa,, ma non solo. Hirscher ha chiuso il discorso già dopo la prima manche, interpretata come ultimamente ha fatto nelle seconde; la differenza è che mentre in quelle...