HIRSCHER CANNIBALE ATTESA PER CORTINA

SCI ALPINOSei italiani a punti in uno slalom di Coppa del Mondo sono una notizia. Certo, per trovare il primo azzurro bisogna scendere al 13. posto di Manfred Moelgg, ma a Adelboden (Svizzera) è arrivato il primo piazzamento fra i trenta di Fabian Bacher (24.), il 20. posto del classe 99 Alex Vinatzer, il 17. del ventitrenne Simon Maurberger (reduce da due vittorie in Coppa Europa), oltre ai piazzamenti dei più esperti Stefano Gross (16.) e Riccardo Tonetti (19.). «È stata una buona prova di squadra, i giovani ci sono, chiaramente ce ne...