Hinault: «Froome non doveva correre il Giro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOVestendo la maglia rosa domenica scorsa a Roma, Chris Froome ha eguagliato due mostri sacri del ciclismo quali Eddy Merckx e Bernard Hinault, i soli a conquistare consecutivamente Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna. Ma uno dei protagonisti non ci sta: «Froome in questa lista non ci deve stare», tuona Hinault, il campionissimo francese che fra gli anni 70 e 80 vinse cinque Tour, tre Giri, due Vuelta, un Mondiale e cinque classiche. «Il britannico è risultato positivo alla Vuelta 2017 anche alle controanalisi, significa...