Higuain già a Londra, pista Piatek per il Milan

IL CASOL'effetto domino degli attaccanti si scatenerà col passaggio di Higuain al Chelsea. Morata, Batshuayi e, forse, Kalinic aspettano solo il via libera del Milan, per iniziare una nuova avventura: lo spagnolo (marito della blogger mestrina Alice Campello) è in parola con l'Atletico Madrid; il belga, richiesto anche in Premier, vicino al Monaco così come il croato ex Milan. Ma il primo sarà Higuain (foto) atteso a Londra per le visite mediche e firma del contratto. Juve e Chelsea hanno raggiunto l'accordo sulla formula del...