HIGUAIN ESCE DI SCENA SENZA FARE LO SCATTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOGedda, minuto 71': Gonzalo Higuain entra in campo sul risultato di 1-0 per la Juventus, che 24 minuti dopo si aggiudicherà la Supercoppa grazie alla rete di Cristiano Ronaldo. L'avvenutra araba del Pipita dura poco, meno di quello che tutti si attendevano. E non per scelta tecnica di Gattuso, quanto per altre motivazioni, che non può essere solo quella di un attacco febbrile dell'ultima ora. Temperatura che si è ulteriormente alzata nel dopo-gara, quando Gonzalo se l'è platealmente presa con Banti e il Var Guida per non essere...