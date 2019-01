Higuain, debutto ok Morata contestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un «cucchiaio» di Messi fa felice il Barcellona che vince 2-0 sul terreno del Girona e consolida il primato nella Liga, riportandosi a +5 sull'Atletico Madrid. Ad aprire le marcature è Nelson Semedo, abile a sfruttare una mischia in area dopo 9 minuti. I padroni di casa sfiorano il pareggio al 43', quando Piqué respinge sulla linea il tiro di Pons dopo il salvataggio di Ter Stegen su Stuani, ma l'espulsione di Espinosa all'inizio del 2° tempo complica ulteriormente una gara già in salita. Il Barça attende il momento giusto per colpire e...