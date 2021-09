Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il sottovalutato Venezia riporta subito sulla terra l'Empoli castiga-Juve. È dei novizi Henry e Okereke, entrambi al primo gol alla loro seconda presenza in Serie A, la firma su un 2-1 già tutto d'oro nell'economia della lotta salvezza. Per Paolo Zanetti un grande ritorno da ex al Castellani dove aveva conosciuto la A da giocatore premiato da un successo meritato, veramente sofferto solo in un finale nel quale ha comunque rischiato più...