VERONA Favilli pesca il jolly e regala il successo al Verona. L'ex Juventus, entrato al 40' del primo tempo al posto dell'infortunato Di Carmine non poteva festeggiare in modo migliore la sua prima rete in A che consente agli scaligeri di rimanere in vetta a punteggio pieno dopo il 3-0 decretato a tavolino sulla Roma. Il successo è meritato anche se l'Udinese più volte ha messo alle corde l'avversario, ma la squadra di Gotti ha avuto il torto di sbagliare oltre il lecito quando si è trattato di concretizzare la gran mole di lavoro. Un peccato perché i friulani pur scesi in campo in formazione rimaneggiata, con un centrocampo rivoluzionato, non sono dispiaciuti, nella seconda parte primo tempo sono parsi più squadra del Verona, hanno attaccato a lungo anche nella ripresa, ma se vanifichi pregevoli azioni, il più delle volte vieni punito.

UN PO' DI FORTUNA

Gotti, che ha fatto debuttare nel mezzo Coulibaly (bravino) e Arslan, ha ripresentato il modulo della passata stagione, ma la prima punta l'ha fatta Okaka mentre Lasagna ha avuto sfogo sulle corsie correndo molto e sbagliando per scarsa lucidità. Il pari probabilmente avrebbe meglio rispecchiato l'andamento del match, ma il Verona, che non ha rubato nulla, è stato più fortunato, perché il gol di Favilli è scaturito da un cross da destra di Barak che ha colpito la schiena di Faraoni spiazzando De Maio che era sulla traiettoria, con l'ex Juve poi lesto ad anticipare di scaltrezza in semi rovesciata il sonnecchiante Becao e a trafiggere Musso.

STUDIO

Il primo tempo non è stato eccelso, scaligeri e friulani sembravano frenati nei loro tentativi di trovare il gol, hanno badato soprattutto a non scoprirsi, le occasioni sono scaturite per ingenuità difensive. Il Verona dopo 7' ha avuto la palla per segnare con Zaccagni, ma la conclusione non è stata delle migliori. Poi al 13' l'Udinese risponde al Verona, Coulibaly recupera una palla nel mezzo e lancia di precisione Lasagna che conclude male di piatto sinistro. La prima parte del tempo è stata la più intensa con entrambe che hanno proposto buone trame, poi, piano, piano l'Udinese ha preso le contromisure. In questo frangente il Verona si è visto solo in difesa.

CAMBIO AZZECCATO

Nell'Udinese De Paul ha stentato a carburare, ma a partire dalla mezz'ora è tornato ad esprimersi su livelli più che buoni. Al 40' esce Di Carmine per un problema muscolare e la scelta di Juric di far entrare Favilli è stata quella vincente. Nel secondo tempo, dopo 2' Lasagna ha la palla buona, ma la sua conclusione dal limite si perde fuori. Poi su corner Samir sfiora il bersaglio approfittando di un'errata uscita di Silvestri (in ritardo, come già nel primo tempo su Becao che ha colpito la traversa).

Poi il Verona al 10' confeziona l'azione più bella, tutta di prima, ma la conclusione ravvicinata di Faraoni è respinta da Musso. Dopo 2' passa il Verona con la rete di Favilli. Poi l'Udinese che fa entrare dapprima Forestieri, Ouwejan, quindi Nestorovski, attacca a spron battuto, Lasasgna fallisce due buone occasioni.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

