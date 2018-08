HAYNES SI PRENDE LA REYER

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOCon otto conferme, quattro nuovi innesti e il ritorno del figliol prodigo Julyan Stone dopo un anno poco esaltante in Nba agli Charlotte Hornets (ieri assente per aver perso la coincidenza aerea ad Atlanta, arrivo previsto per oggi), è iniziata la stagione dell'Umana Reyer. Un'annata all'insegna della continuità visto che due terzi del roster sono gli stessi che qualche mese fa hanno alzato al cielo la Fiba Europe Cup, vinto la regular season di A e perso gara4 della semifinale scudetto con Trento, mentre ben quattro (Stefano...