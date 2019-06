HANNO VINTO I PIÚ FORTI CON BRAMOS UNO E TRIPLO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMMENTOIeri mi sono svegliato campione e vicecampione d'Italia di basket. Sono nato a Sassari e vivo da quasi quarant'anni a Mestre: dovevo vincere per forza. Ed è una bella sensazione. Certo il sentimento ti porta alle origini, ma l'affetto per la città che ormai è diventata mia mi fa rallegrare per la squadra di casa. Confesso che più di una volta, però, sono rimasto diviso; anche se non sempre a metà. Insomma, il bicchiere non si svuota mai. Ha vinto la Reyer e lo ha fatto con merito e un terzo quarto devastante. Ha vinto la...