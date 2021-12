Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

HANDANOVIC 6Ha passato serate assai più antipatiche all'Olimpico: solo un'uscita alta su Zaniolo a cose ormai chiuseDUMFRIESSarebbe l'anello debole se l'Inter si difendesse, invece attacca sempre e lui si esalta, come sul gol segnato a volo d'angelo per il 3-0, dopo aver salvato la porta poco primaD'AMBROSIO6,5Si disunisce solo dopo pochi secondi su una discesa di Zaniolo, per il resto gara senza pensieri, mai sfiorato da pericoliSKRINIAR...