HANDANOVIC 5.5Insicuro quando Zielinski fa partire il suo destro che si insacca in rete. Sbaglia anche sulla seconda rete ed è goffo su Mario Rui nel finale.SKRINIAR 7Monumentale quando c'è da chiudere ogni varco difensivo. È la certezza del reparto arretrato.RANOCCHIA 7Non ha nessun timore nell'affrontare Osimhen. In campo al posto di de Vrij, non sfigura.BASTONI 7All'inizio Lozano cerca qualche affondo, ma acquisisce sicurezza e...