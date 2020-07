FORMULA 1

Li ha pestati tutti, come solo lui sa fare, quando si tratta di spremere il massimo da se stesso e dalla macchina. Il vero Hamilton The Hammer, il martello. In una qualificazione iniziata in ritardo sotto una pioggia battente, Lewis ha infilato un'altra serie di perle nella sua collana di successi. «Al penultimo giro mi sono trovato con il cuore in gola ma è andata bene. Adoro queste giornate, mi ricordano quando correvo a Blackpool da ragazzino. La pioggia mi piace sempre». Bilancio dell'inglese: pole position n. 89, la quarta su cinque disputate sul bagnato nell'era ibrida e primo pilota ad ottenere il miglior tempo in qualificazione per 14 stagioni consecutive. Il pluricampione è pronto, quando deciderà di lasciare la F1, per correre con i motoscafi offshore.

Il dato più significativo riguarda il distacco inflitto ai rivali: 12 a Verstappen, 13 al bravissimo Sainz e 14, pesantissimo, rifilato proprio a Bottas. Quindi a parità di macchina Lewis, quando si tratta di fare il funambolo sull'asfalto allagato non teme confronti. Comunque, anche in queste condizioni, per la seconda volta dall'inizio di questo strano campionato quasi tutte le squadre hanno confermato progressi. Vedi Red Bull (Verstappen 2°, Albon 7°) e McLaren (Sainz 3°, Norris 6°).

ROSSE PALLIDE

Dall'elenco dei bravi manca la Ferrari. Vettel, decimo, ha fatto un po' meglio di Leclerc (11° in qualifica ma penalizzato di 3 posizioni per avere ostacolato Kvyat, per cui partirà 14°), ma la SF 1000 ha mostrato limiti pure sul bagnato. Quando in molti pensavano che con il motore meno importante (la media sul giro di Hamilton è stata di 196 km orari, contro gli oltre 245 sull'asciutto) e una presunta aerodinamica con molta resistenza all'avanzamento le Rosse avrebbero avuto un buon comportamento. Invece no: difficoltà con l'aquaplaning, poca direzionalità, scarsa trazione. Leclerc per la prima volta dopo 1 anno e 9 mesi non è riuscito a passare il taglio nel secondo turno. Se si guarda alle prestazioni della Ferrari in generale, si può pensare che la monoposto sia carente un po' in tutti i settori: power unit, aerodinamica, telaio e meccanica. Una vettura senza qualità e diversi problemi. Vettel lo ha ammesso: «Mi aspettavo qualcosa di più da queste condizioni. Credo che la nostra macchina non avesse l'assetto giusto. Comunque quando non hai la velocità tutto diventa più complicato. La squadra lavora molto, cerca di fare passi avanti. Di certo però quanto fatto sinora non va bene».

Non manca di coraggio Charles Leclerc che si è anche preso delle responsabilità: «Io devo migliorare a livello di guida in queste condizioni. Comunque la verità è che non siamo abbastanza rapidi ed è dura essere a 1 e 8 dalla vetta. Ferrari inguidabile? È una parola grossa. Per me è stato problematico guidare sul bagnato». Oggi non dovrebbe piovere. Sarà bello vedere Hamilton e Verstappen affiancati in prima fila al via.

Claudio Russo

