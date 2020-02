FORMULA 1

(C.R.) Testa-coda virtuale nella prima giornata di test invernali della F1 sul circuito di Montmelò in Catalogna. Lo scorso anno la Ferrari aveva aperto le prove con il miglior tempo di Vettel, in 1'18151 e il nono di Hamilton alla guida della sua Mercedes staccato di 1974. Ieri partenza bruciante della squadra tedesca con il campione del mondo, in grandissima forma, davanti a tutti in 1'16976 e Leclerc (che ha sostituito Vettel, influenzato), al volante della nuova SF1000, undicesimo a 1313. Nel 2019 si valutò che la Ferrari era velocissima, ma che le stelle d'argento si erano nascoste, come dimostrò il campionato.

A TUTTO GAS

Tutte le macchine sono andate molto più forte. Basti dire che il crono stampato da Lewis è di 3 millesimi migliore di quello che era stato ottenuto nello stesso tracciato dal compagno di squadra Bottas nel primo turno di qualificazione della gara. Questo significa non soltanto che la W11 ha fatto notevoli progressi perché si tratta di una grande evoluzione rispetto alla W10 in tutti i settori, ma anche che ogni team ha sviluppato in maniera significativa la propria monoposto. I distacchi inflitti da Hamilton al 14° classificato sono contenuti in 1490. In realtà i top team hanno lavorato in funzione 2020, ma anche e soprattutto in vista dell'anno successivo quando il regolamento tecnico/sportivo cambierà. I progettisti si sono sbizzarriti in tutti i settori. Sono più visibili le soluzioni aerodinamiche, ma anche la meccanica si è evoluta notevolmente, insieme alle power unit. Nel campo dei motori termici ed elettrici, oltre alla ricerca di prestazioni, si è lavorato sull'affidabilità. Neanche un problema e un rilevante numero di giri percorsi. Verstappen con la Red Bull Honda ne ha percorsi 168, quasi la distanza di tre corse. Materiali speciali, carburanti e olio molto sofisticati per consumare di meno e raffreddare al meglio il propulsore. Diversa la filosofia adottata da due gruppi di squadre. La Mercedes e quelle motorizzate dalla Casa tedesca hanno preferito musetti più stretti e veloci. Sono rimaste legate a dimensioni più ampie dell'anteriore Ferrari, Haas e Alfa Romeo.

