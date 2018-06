Hamilton sveglia la Mercedes: «Basta alti e bassi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1La vittoria della Ferrari in Canada, dove Sebastian Vettel ha interrotto un digiuno che per il Cavallino durava da 14 anni, ha lasciato un segno. Nel box della Rossa ma anche in quelli della concorrenza. Lo testimonia la vigilia del Paul Ricard, dove la Formula 1 torna dopo 28 anni: in casa Ferrari regna la fiducia dopo il successo su una pista ostica come Montreal. In casa Mercedes Lewis Hamilton, scavalcato da Vettel che ora guida il Mondiale con un punto di vantaggio, chiede passi avanti a livello tecnico: «Perché altrimenti -...