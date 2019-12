Hamilton si prende l'ultima pole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1ABU DHABI Un Lewis Hamilton velocissimo non ha alzato il piede dall'acceleratore nemmeno nelle ultime qualifiche del 2019, conquistandosi la pole sulla pista di Abu Dhabi. Pole (quinta dell'anno, 88ma in carriera) impreziosita dal record del tracciato in 1'34779. Al suo fianco, virtuale, il compagno in Mercedes Valtteri Bottas, a 194 millesimi. La penalità per la sostituzione della power unit relega però il finlandese all'ultimo posto in griglia. Così a lato del campione del mondo scatterà la Red Bull di Max Verstappen (+0.360),...