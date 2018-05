Hamilton e Red Bull davanti alle Ferrari e Raikkonen si ferma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA UNOIn attesa di candidarsi a designer per il circuito di South Beach a Miami dove la F1 potrebbe approdare nel 2019 Lewis Hamilton spaventa le Ferrari a Barcellona. Dopo 4 gare in cui le Mercedes hanno arrancato alle spalle delle Rosse (ma l'inglese assistito dalla fortuna è comunque in vetta al Mondiale), le Frecce d'Argento hanno vissuto un venerdì molto positivo al Montmelo, con Bottas primo in mattinata (1'18148) e Hamilton davanti a tutti nel pomeriggio in 1'18259. Subito dietro, le Red Bull di Ricciardo e Verstappen, mentre...