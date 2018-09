HAMILTON CHIUDE I GIOCHI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOSi spengono le luci di Singapore, per il Cavallino la calda notte orientale diventa triste e buia. Doveva essere un circuito amico, la pista dove iniziare la riscossa per riportare il titolo mondiale a Maranello dopo un digiuno di oltre dieci anni. Invece non è andata come doveva e a dominare per la terza volta di fila fra i palazzi della ricca metropoli è stata una Mercedes.Se lo scorso anno fu l'arrembante partenza dei piloti a far svanire i sogni di gloria spianando l'autostrada ad Hamilton, quest'anno non ci sono tante scuse....