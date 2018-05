HAMILTON BEFFA BOTTAS ROSSE DIETRO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Visto l'esito delle partenze in pole position in Cina e Azerbaijan, Sebastian Vettel e la Ferrari potrebbero essere felici di scattare dalla seconda fila di Barcellona (ore 15.10, SkySport1 e F1). Tuttavia al Montmelo non si attendono Safety Car e colpi di scena tipici di un circuito cittadino, e la prima linea tutta Mercedes con Lewis Hamilton in pole e Valtteri Bottas staccato di soltanto quattro centesimi al suo fianco lascia presagire una gara in salita per le due Rosse. Hamilton vuole allungare il passo in classifica dove ...