Hall of fame: festeggiati Del Piero, Conti e Gullit

LA CERIMONIALa hall of fame del calcio ricorderà Davide Astori con un premio speciale. A palazzo Vecchio, a Firenze, il pomeriggio è punteggiato dai ricordi del capitano viola. Bruno Conti: «Quattro giorni prima, si era sentito con mio figlio Daniele, erano stati compagni a Cagliari. La Fiorentina si è compattata, dalla sua scomparsa». Bruno si commuove facilmente, a 63 anni è responsabile del settore giovanile della Roma, è insignito come veterano. E' nella capitale dal '79-'80. «Sappiamo le difficoltà anche della Juve, in Europa,...