ROMA Era il 2013. Simona Halep aveva 21 anni e una classifica mondiale da costruire. A Roma, da numero 64 Wta, partì dalle qualificazioni e, dopo aver eliminato in sequenza Balducci, Hantuchova, Kuznetsova, Radwanska, Vinci e Jankovic, si presentò sul Centrale da inedita semifinalista degli Internazionali, prima che Serena Williams, facendo valere una differenza di calibro allora notevolissima, la risvegliasse dal suo sogno romano. Quel sogno si è fatto realtà ieri, dopo un inseguimento lungo sette anni, tante battaglie e l'amarezza di due finali perse, nel 2017 e nel 2018, sempre con la stessa avversaria, Elina Svitolina. Simona da Costanza, Romania, che nel frattempo è stata numero 1 del mondo e bicampionessa Slam (Roland Garros 2018 e Wimbledon 2019), è la nuova regina di Roma. Raccoglie il testimone da Karolina Pliskova, che sul trono era salita un anno fa. La ceca è arrivata all'atto finale non al top, con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. Che è molto probabilmente la causa del 6-0 incassato nel primo set e sicuramente la causa del ritiro sul 2-1 nel secondo parziale. Ci ha provato, la campionessa uscente, ma con il calendario così compresso e il Roland Garros alle porte non era evidentemente il caso di rischiare infortuni più seri. Con il ritiro della Pliskova - il primo nella storia delle finali femminili del Foro Italico - Simona chiude anche il cerchio con la sfortuna: nel 2017, quando era in controllo della finale contro la Svitolina, si fece male in seguito a una caduta, subendo il ritorno dell'ucraina che ribaltò il 6-4 iniziale e vinse in tre set.

Sorride Simona, lo si intuisce anche quando indossa la mascherina, e ringrazia la Fit per gli sforzi fatti per far disputare comunque il torneo. Poi la coppa, le foto sul Pietrangeli e la festa social con l'hashtag #22: sono i tornei vinti in carriera (due di fila dopo il lockdown), 22 capitoli della storia di una principessa sbocciata a Roma.

