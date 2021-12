RUGBY

L'Italia del rugby chiude il 2021 internazionale domani con due sfide. A Parma alle 14 l'Italia Emergenti, la nazionale del campionato, affronta un osso duro come la Romania A. Alle 15 a Dublino l'Italia under 20 dei tecnici rodigini Brunello e Dolcetto gioca contro una selezione irlandese.

La seconda squadra azzurra ha cambiato nome da Italia A (così ha giocato le altre 2 gare) a Emergenti perché è quello indicato dalla Fir a inizio 2021 per catturare gli stranieri equiparati. Cioè i giocatori che dopo 3 anni di attività continua in Italia possono essere schierati in Nazione diventando rugbisticamente italiani. Domani saranno 3: il terza linea neozelandese del Benetton Treviso Toa Halifihi, titolare; i sudafricani Entienne Swanepoel (pilone) della FemiCz Rovigo e Armand du Preez (seconda linea) del Valorugby che partono dalla panchina. Giocatori utili a rendere un po' più profonda la rosa sempre carente da cui pescare per l'Italia maggiore.

Sarà questa l'utilità del match., oltre a quella di che vedere all'opera atleti del Top 10 finora fuori dal giro della nazionale e dare loro un'opportunità. Sono rappresentati 8 club su 10. Sui 23 giocatori in lista 14 sono di società venete. Il capitano è Davide Ruggeri, terza linea del Rovigo.

Ivan Malfatto

