MILANO Continua la battaglia di mercato per assicurarsi le future prestazioni calcistiche del giovane fuoriclasse del Borussia Dortmund Erling Haaland. Questa volta a finire l'una contro l'altra pur di portare nei rispettivi club l'attaccante norvegese sono la Juventus e il Real Madrid che sono disposte a tutto: la base di partenza è almeno cento milioni di euro. I bianconeri hanno messo gli occhi sul diciannovenne soprattutto in prospettiva, per rafforzare la squadra in vista del dopo Ronaldo, cioè dal 2022, mentre anche i Blancos vedono nel super bomber della Bundesliga l'unico giocatore in grado di far innamorare i tifosi come, appunto, succedeva ai tempi di CR7.

Parlando di un altro grande attaccante resta ancora incerto il futuro di Mauro Icardi al Psg. I francesi stanno trattando con l'Inter per ridurre il prezzo del riscatto dell'attaccante, rispetto ai 70 milioni originariamente pattuiti. L'intenzione sarebbe di ottenere uno sconto, con 50 milioni di parte fissa e 10 di bonus. Ma i nerazzurri non sarebbero propensi ad accettare.

Tutto questo potrebbe favorire il Chelsea, che può inserirsi nella trattativa per il giocatore. Lampard è alla ricerca di un attaccante, i londinesi possono essere una grande vetrina per il bomber. I Blues, per abbassare il costo del cartellino di Icardi, potrebbero inoltre tentare la via della parziale contropartita tecnica. Ad essere proposti in uno scambio, sarebbero Emerson Palmieri, Marcos Alonso o Christensen.

Soprattutto i due laterali sarebbero profili molto interessanti per Conte, nel caso dell'italo-brasiliano si riuscirebbe poi a mettere a segno un affare beffando la Juventus. L'ex Roma infatti è in pole sul taccuino di Paratici per la fascia sinistra.

Passando al Napoli, Everton è un nome che non passa mai di moda in ottica partenopea, e potrebbe tornare in auge prossimamente. Le indiscrezioni su un possibile affare col Gremio si susseguono ormai da giorni con gli ultimi colloqui ufficiali che risalgono ormai alla prima settimana di maggio, con il calciatore che non ha ancora un'intesa con la società del patron De Laurentiis. Inoltre le pretese economiche dei verdeoro sono scese fino a 25-30 milioni di euro.

Per quanto riguarda la Roma, più vicino il riscatto per Smalling e Mkhitaryan. Tra fine aprile e inizio maggio i due sembravano lontani dalla conferma ma adesso c'è fiducia: per il difensore inglese la richiesta del Manchester United è scesa a 18-20 milioni e lui stesso sembra voler dare la priorità ad una permanenza alla Roma. Sul fantasista armeno invece si è attivato Mino Raiola, che sta cercando di convincere l'Arsenal a prolungare il contratto in scadenza del suo assistito, per poi orchestrare una cessione in prestito con obbligo di riscatto.

