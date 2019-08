CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ha vinto ma non è rimasto. Alfredo Aglietti subentra a Grosso giusto per riportare l'Hellas in zona playoff, li centra con il brivido e poi cavalca verso la serie A. Al Bentegodi batte il Perugia ai supplementari, vince a Pescara sovvertendo il fattore campo e poi rovescia il Cittadella, da 0-2 al Tombolato al 3-0 di Verona, ma bastavano due gol di scarto.Lì, ci si aspettava la riconferma, era il minimo, invece«È stato detto di tutto e di più, non aggiungo nulla».Invece il ds Tony D'Amico prende Ivan Juric, che ha portato il Crotone a...