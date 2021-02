Ha vinto la squadra che ha sbagliato meno. Quella che ha saputo sfruttare al meglio le debolezze dell'altra. Gli infortuni e la sfortuna. Ma soprattutto quella che poteva contare su una difesa migliore e su Lukaku. Un'ira di Dio l'attaccante di Conte. Due gol e un assist. Il belga ringrazia (in particolar modo Hoedt) e porta l'Inter in testa alla classifica. Sorpassato di un punto il Milan e domenica c'è il derby. Una doppietta del belga (aggancia anche Ronaldo in vetta alla classifica marcatori) e un gol di Lautaro piegano una bella ma ingenua Lazio che resta a quota 40 (con Napoli e Atalanta), ma scivola di nuovo fuori dalla zona Europa. Biancocelesti rimandati all'esame scudetto. A San Siro, davanti agli occhi del Ct Mancini, va in scena una partita bellissima. Due squadre che giocano bene al calcio. Un piacere guardarla.

Come detto la differenza sta tutta nella testa e nella qualità di alcuni ricambi. Impensabile lasciare tutti quegli uno contro uno all'Inter quando non si ha gli uomini per farlo.

PROBLEMA DECISIVO

Inzaghi deve rinunciare a Radu sulla sinistra. Il romeno ci prova ma deve arrendersi nel riscaldamento (problema al polpaccio). La sua presenza era già a rischio alla vigilia. E così il tecnico laziale deve rivoluzionare la difesa spostando Acerbi a sinistra con Hoedt al centro. E i timori più grandi si manifestano dopo 21 minuti con un intervento scomposto dell'olandese (prende palla e piede) che regala il rigore (controllato anche dal Var) del vantaggio di Lukaku all'Inter. L'azione nasce da un errore di impostazione del duo Milinkovic-Lazzari sulla corsia di destra che facilita la giocata di Eriksen.

La Lazio inizia molto bene coinvolgendo spesso Reina che fa partire l'azione cercando di mandare l'Inter fuori giri nel pressing. Quando gli riesce i biancocelesti sono sempre pericolosi. Gli uomini di Inzaghi giocano di personalità attaccando i nerazzurri che devono schiacciarsi nella propria metà campo. Il gigante belga è il perno che l'Inter sfrutta per impostare le ripartenze: micidiali. Proprio da una di queste nasce la fuga di Lautaro atterrato da Hoedt. L'altra arma letale è Eriksen che gioca una delle migliori gara da quando è in Italia.

SFORTUNA

La Lazio è anche sfortunata: il raddoppio nasce da un rimpallo che favorisce Lukaku. Ma nell'azione la difesa laziale commette due errori, Patric tiene in gioco l'attaccante nerazzurro e Hoedt si ferma lasciando solo il belga.

Sfortuna in parte risanata dal momentaneo 2-1 di Escalante (entrato al posto di Leiva, molto arrabbiato) che devia di anca una punizione di Milinkovic. Una gioia che dura appena due minuti perché Immobile sbaglia una palla e Lukaku parte in contropiede sverniciando Parolo (entrato per Hoedt) e regalando a Lautaro il 3-1.

Emiliano Bernardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

