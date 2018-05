Guzzi Experience viaggio con le aquile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AFFASCINANTIIS MOLAS Moto da provare, paesaggi da scoprire. Moto Guzzi Experience mette insieme le due cose a conferma del fatto che guzzisti non si nasce, ma si diventa. Quattro giorni a contatto con tutta la gamma delle moto costruite a Mandello del Lario, pronte per essere provate sulle strade intorno a Is Molas, un paradiso naturalistico che si affaccia sul mare a Sud della Sardegna. Un viaggio a tappe, con la possibilità di scambiarsi le moto, dove non mancano tutti gli altri elementi tipici del mondo Guzzi: amicizia, scoperta del...