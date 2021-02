LA PAGELLE

Dalle stelle Gut-Behrami, Liensberger e Kriechmayr, tutti vincitori di due medaglie d'oro, alle delusioni Brignone, Paris e Vlhova passando per le sorprese Faivre e De Aliprandini. Ecco le pagelle dei protagonisti, positivi e negativi, dei Mondiali di Cortina 2021 al termine di dieci intense giornate di gare.

LIENSBERGER9

Chi non segue assiduamente lo sci, ha scoperto solo in questa occasione questa giovane austriaca, sempre sorridente, mai vincitrice fino ad oggi in Coppa del Mondo ma capace di conquistare a Cortina due ori e un bronzo. Impressionante il suo dominio nello slalom, a conferma di una crescita costante. A 23 anni ha ancora ampi margini di crescita.

GUT-BEHRAMI9

Anche lei ha portato a casa due titoli in gare pesanti, ovvero superG e gigante, oltre al bronzo in discesa. La ticinese che ha scelto di vivere con il marito calciatore a Udine, ha trovato la serenità necessaria e ora punta a rivincere la Coppa del Mondo, visto che la Vlhova, al contrario di lei, sembra in calo.

KRIECHMAYR9

L'austriaco è il re delle discipline veloci vincendo discesa e superG, eguagliando così Miller e Maier. Basta questa considerazione per valutare l'importanza dell'impresa di uno sciatore solido e costante, anche se non un campionissimo come i due nomi che ha affiancato.

SHIFFRIN8

La più medagliata di Cortina 2021, anche se le è sfuggito l'oro nelle gare preferite (argento in gigante, bronzo in slalom), conquistandolo invece nella combinata. Quattro podi in altrettante gare sono comunque un gran risultato, arrivato poco più di un anno dopo l'improvvisa morte dell'amatissimo padre, un lutto dal quale ha faticato molto a riprendersi.

FAIVRE8

Il francese è la vera sorpresa di Cortina 2021 con i titoli del gigante e del parallelo. In stagione non aveva mai fatto meglio di ottavo e l'unico successo in Coppa del Mondo risale a oltre 4 anni fa. Trova le gare della vita nel momento migliore.

DE ALIPRANDINI8

Finferlo ha scaldato il cuore degli italiani regalando e regalandosi un argento in gigante tanto inatteso quanto meritato. La rivincita di chi ci ha sempre creduto anche quando gli altri avevano smesso di farlo.

BASSINO7.5

L'inatteso titolo della combinata è stato il momento più alto dell'Italia a Cortina, ma nel bilancio pesa quello slalom gigante molto, ma molto al di sotto delle aspettative. Un oro è sempre un oro, ma è chiaro che Marta puntava sulla sua disciplina preferita, dominata durante la stagione. Di certo per la piemontese questa edizione iridata casalinga resterà indimenticabile.

VLHOVA5

Voto forse ingeneroso per chi ha portato a casa due argenti, ma la slovacca leader di Coppa del Mondo era arrivata a Cortina con ben altre ambizioni, visto che potenzialmente poteva conquistare 4 titoli (slalom, gigante, parallelo e combinata). La sensazione è che sia arrivata a febbraio con le pile un po' scariche.

PINTURAULT5

Vale lo stesso discorso fatto per la Vlhova. Il quasi certo vincitore della Coppa del Mondo ritorna in Francia con un argento in combinata e un bronzo in superG, troppo poco davvero.

PARIS5

Un quarto posto in discesa e un quinto in superG sono risultati che altri si sognano. Ma ai Mondiali contano solo le medaglie e Domme all'oro nella discesa ci credeva. La delusione, sua e degli appassionati italiani, è stata fortissima. Appuntamento a Pechino 2022 per la rivincita.

ITALIA5

L'obiettivo minimo era 4 medaglie, ma c'era la convinzione che il bottino avrebbe potuto essere superiore. Non è la prima volta che nei grandi appuntamenti gli azzurri fanno fatica a confermare i risultati del resto della stagione, un problema sul quale è necessaria una riflessione.

BRIGNONE4

Non ne è andata una dritta alla valdostana, la sola fra le prime nove della classifica generale di Coppa del Mondo presenti a Cortina a restare senza medaglie. Tanta rabbia e altrettanta delusione per l'azzurra, in quello che, sono le sue parole, è stata l'ultimo grande evento italiano della sua carriera.

Bruno Tavosanis

