TRENTO È una Lara Gut-Behrami inarrestabile quella che, dopo i due ori ed il bronzo conquistati a Cortina, si è imposta anche nella prima discesa di Coppa del mondo della val di Fassa, valida come recupero di Garmisch. Ora la ticinese è passata in testa alla classifica generale con 1.047 punti scavalcando la slovacca Petra Vlhova, ieri nona. Lara vuole rivincere il trofeo dopo quello conquistato nel 2016. Petra invece dovrà aspettare le gare tecniche per tentare un recupero. La slovacca è stata eroica, visto che ha gareggiato nonostante un recente infortunio con denti rotti e dolori alla mandibola.

Seconda - sui 2.510 metri della pista La Volata al passo di San Pellegrino, che per la prima volta è entrata nel circuito di coppa del mondo - è arrivata l'austriaca Ramona Siebenhofer. Terza l'altra elvetica Corinne Suter. In vetta alla classifica di discesa c'è sempre l'azzurra Sofia Goggia con 480 punti. Ma mancano ancora due gare alla fine della stagione ed alle sue spalle ci sono Suter e l'americana Breezy Jonhson, quinta in Val di Fassa, ex aequo a quota 330. Migliore azzurra - in una giornata di sole e temperature calde- è stata la trentina Laura Pirovano con un buon ottavo posto. Undicesima Irene Curtoni, più indietro sono invece finite Nadia Delago 16ma, Federica Brignone 17ma, Francesca Marsaglia 21ma e Marta Bassino addirittura 28ma. Oggi ancora una discesa.

