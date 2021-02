VAL DI FASSA Lara Gut-Behrami fa il bis in Val di Fassa e si avvicina sempre più alla vetta della classifica di Coppa del mondo di discesa, ancora occupata da Sofia Goggia ferma per infortunio. La campionessa svizzera (foto) ha vinto - e si tratta del successo n. 32 in carriera dopo i due ori di Cortina - anche la discesa 2 di Val di Fassa, recupero di quella preolimpica cancellata in Cina a causa del covid. Alle sue spalle l'altra elvetica Corinne Suter, terza la tedesca Kira Weidle.

Con questo risultato - mentre l'Italia può essere soddisfatta del buon quinto posto della giovane trentina Laura Pirovano, finita a soli 11 centesimi dal podio - le due svizzere hanno lanciato un nuovo pesantissimo attacco alla leader della classifica Sofia Goggia, per portarle via la coppa di discesa. Attualmente l'azzurra è infatti sola al comando con 480 punti mentre Suter la segue con 410 e Lara con 383. Il tutto quando manca solo una gara alla fine. Per l'Italia c'è stato anche il 10° posto di Elena Curtoni e il 13° di Nadia Delago.

Niente soddisfazioni azzurre invece nel primo gigante uomini a Bansko. Ha vinto il croato Filip Zubcic, davanti al francese Mathieu Faivre, oro a Cortina, terzo l'austriaco Stefan Brennsteiner. Miglior azzurro il 19enne bergamasco Filippo Della Vite, 16°. Luca De Aliprandini è giunto 18°.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA