GUIDA AL CAMPIONATONuova giornata nel pallone per il calcio provinciale che accogliendo l'inizio della Terza categoria bassanese ha definitivamente tutte le sue squadre in campo. Obiettivo conferma per il San Giorgio, dopo la battaglia con il Carenipievigina di una settimana fa, chiamato al secondo successo consecutivo ospitando la Robeganese, in quella che potrebbe essere l'ultima partita a Libano prima di giocare sul nuovo sintetico dello stadio di Sedico. Impegno casalingo anche per il Cavarzano e doppio derby in prima categoria: Fiori...