MADRID Dire che potrebbe essere una finale anticipata è quasi scontato, ma Real Madrid-Manchester City, big match degli ottavi di Champions, sarà anche tanto di più. Non fosse altro per i due mostri sacri sulle panchine - Zinedine Zidane da una parte, Pep Guardiola sull'altra - che hanno firmato la storia più recente del più prestigioso torneo continentale. Una vis-a-vis che travalica anche il mero aspetto calcistico per fare capolino anche in altri ambiti, a cominciare da quello extra-calcio e più politico, considerato la visita nell'unionista capitale spagnola del separatista Guardiola.

Sarà insomma uno scontro tra titani quello che andrà in scena stasera al Bernabeu (arbitrerà l'italiano Orsato), dati il ranking e i fatturati, anche se la storia europea dei due club dice ben altro: i blancos se la vedranno con i citizens, sempre eliminati nelle tre volte in cui hanno affrontato squadre spagnole e che sono al massimo arrivati in semifinale (2015-2016). Ma adesso con Guardiola in panchina magari sarà diverso, come riconosce il collega francese: «Per me è il miglior allenatore al mondo» l'omaggio della vigilia.

«Voglio ringraziare Zidane per le sue parole e non intendo contraddirlo, ma non sono il migliore», ha risposto Guardiola al tecnico francese incontrato nel pomeriggio: «È stato un onore per l'uomo, l'allenatire e il giocatore che è stato, uno dei più grandi di tutti i tempi. Ora - aggiunge - giochiamo contro il re di questa competizione. Il Real ha vinto tre Champions di fila e questo dà l'idea della sua forza», ha aggiunto Guardiola.

Quasi fatte le formazioni con il ballottaggio Walker e Cancelo in casa City e il recupero di Sterling. Zidane deve rinunciare anche ad Asensio, mentre restano fuori per scelta tecnica, J.Rodriguez, Nacho e Brahim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA