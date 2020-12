FORMULA 1

Due giorni di ricovero e una breve convalescenza per lievi ustioni alle mani e qualche contusione. È il prezzo, davvero minimo, che Romain Grosjean paga per uno degli incidenti più spaventosi degli ultimi anni in Formula 1. Il francese, uscito miracolosamente dal rogo della sua Haas schiantatasi contro un guardrail nel Gp del Bahrain, è grato all'halo e a chi lo ha ideato e imposto vincendo lo scetticismo per quelle barre protettive sopra l'abitacolo. «Anch'io ero contrario all'halo qualche anno fa, ma credo sia la cosa migliore introdotta in Formula 1. Senza non sarei qui a parlarvi», ha detto Grosjean in un video. La Fia ha aperto un'inchiesta. «Bisogna capire le dinamiche di quanto accaduto per vedere se sono possibili miglioramenti nella sicurezza - afferma Ross Brawn, direttore generale della Formula 1 -. Bisogna comprendere perchè la barriera è stata penetrata in quel modo, perchè c'è stato l'incendio e perché l'auto si è rotta in due».

Il team Haas ha fatto sapere che il pilota potrebbe essere dimesso dall'ospedale già oggi, ma intanto ha constatato che comunque non potrà gareggiare domenica, ancora a Sakhir, penultima gara stagionale. Il volante della Haas sarà affidato a Pietro Fittipaldi, 24enne nipote del campione del mondo Emerson, che farà così il debutto assoluto col team di cui è collaudatore e pilota di riserva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA