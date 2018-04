CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRINTOSISSIMABARCELLONA Giovane per i giovani per toccarne le corde giuste. Nella nuova primavera di Seat ci sono un marchio ad alte prestazioni, Cupra, la prima vettura da turismo elettrica da competizione, una nuova azienda che elabora progetti per la mobilità del futuro, Xmoba, ed anche la per ora esclusiva integrazione automobilistica di una delle App musicali più popolari, Shazam. All'interno del gruppo Volkswagen, al costruttore catalano è stato assegnato un doppio e preciso mandato: corteggiare e conquistare i clienti più giovani e...