GRINTA ITALDONNE: «MOMENTO MAGICO NON DEVE FINIRE QUI»

LE AZZURREVALENCIENNES Sarà per scaramanzia o forse solo perchè sotto sotto ci speravano, ma intanto le azzurre di Milena Bertolini, attese domani dallo storico quarto di finale del Mondiale contro l'Olanda campione d'Europa, sono tornate dove tutto ha avuto inizio: nell'hotel di Valenciennes che le aveva ospitate per la gara d'esordio con l'Australia. Ieri come allora, Sara Gama e compagne condivideranno gli ampi spazi del Royal Hainaut con le loro avversarie: allora con le Aussie, tornate a casa anzitempo dopo essere state eliminate agli...